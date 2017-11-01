Экс-начальник Лизы Песковой решил пойти в президенты России ради «патриотичной молодежи»

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков решил участвовать в выборах президента России в 2018 году. Своим выдвижением он надеется поднять явку среди молодежи и доказать, что она «глубоко патриотична», пояснили «Новой газете» в пресс-службе Янсукова.

«Основная идея — это объединение молодежи. Таким образом, он хочет привлечь молодежь и поднять явку. Убеждение Рахмана заключается в том, что молодежь в России глубоко патриотична. Она хочет себя проявить. Те люди, которые выходят на акции протеста, это, на самом деле, молодежь, но это единица в общей массе. В связи с этим Рахман хочет показать, что молодежь другая — он с ней работает уже 17 лет», — рассказали представители президента «Аванти».

В пресс-службе затруднились пояснить, как именно Рахман Янсуков работал с молодежью на протяжении 17 лет, посоветовав обратиться с этим вопросом непосредственно к нему.

«Его всегда беспокоил некий манипулятивный характер действий несистемной оппозиции по отношению к молодежи. Он всегда очень эмоционально [реагировал], близко к сердцу принимал подобные акции протеста. Нет, конечно, он не осуждает действия молодежи (которая выходит на митинги, — ред.) — ни в коем случае. Вопрос не в этом, вопрос в том, что несистемная оппозиция зачастую использует молодежь просто как слепое оружие для достижения своих, зачастую, корыстных целей», — добавили в пресс-службе.

Ранее о своем желании участвовать в президентских выборах заявили две журналистки — Ксения Собчак и Екатерина Гордон.

С начала июля по конец августа советником Янсукова была дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова. В 2016 году Рахман Янсуков был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы седьмого созыва от «Партии Роста».

Рахман Янсуков является бывшим помощником чеченского политика и бизнесмена Умара Джабраилова. Ассоциация бизнес-патриотов «Аванти», президентом которой является Янсуков, была основана Джабраиловым. Сам Джабраилов выдвигался на пост президента в выборах 2000 года. Тогда он занял последнее, 11-е место с 0,1% голосов.