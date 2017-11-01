Курс биткоина превысил 6500 долларов

Курс биткоина к доллару в очередной раз обновил исторический максимум, свидетельствуют данные биржи.

К 12:20 по московскому времени цена биткоина установила новый исторический максимум в 6504,89 долларов.

Общая рыночная капитализация всех криптовалютных средств выросла до 184,4 млрд долларов (в начале года она составляла 29,7 млрд долларов).

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В сентябре курс криптовалюты впервые превысила 5 тысяч долларов. В августе биткоин также преодолел несколько исторических отметок.

Напомним, в России планируют ввести ограничение на сумму покупки криптовалют. Минфин России и Центробанк до конца года договорились подготовить законопроект о регулировании обращения криптовалют.