МЧС опубликовало видеозапись обследования разбившегося у Шпицбергена российского вертолета

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обнародовало видеозапись подводного обследования российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у берегов норвежского архипелага Шпицберген.

Спасатели обследовали фюзеляж Ми-8 с помощью глубоководного телеуправляемого аппарата «Фалькон». Специалисты обнаружили, что корпус вертолета перевернут, но не имеет значительных повреждений.

Кроме того, в районе падения ведутся поисково-спасательные работы. Спасатели используют для поиска пропавших специальное оборудование, в том числе локаторы бокового и кругового обзора, а также автономного необитаемого подводного аппарата.

Также поисково-спасательные работы проводятся вдоль береговой линии пролива Исфьерден. В общей сложности спасатели уже обследовали около 60 км береговой линии.

Накануне спасатели подняли со дна тело одного из находившихся на борту российского вертолета Ми-8.

Напомним, 26 октября вертолет упал в море у побережья Шпицбергена. Спасатели искали судно на протяжении нескольких дней. По предварительным данным, к катастрофе могли привести некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях.

На борту МИ-8 находились пять членов экипажа вертолета, а также трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.