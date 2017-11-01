Новая газета

Суд продлил домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому

Общество

Басманный суд продлил до 7 февраля 2018 года домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

По этому делу проходят начальник правового управления ведомства Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков. Суд также продлил им домашний арест до 7 февраля.

Напомним, Ампелонского, Едидина и Весельчакова задержали в начале октября.  По данным следствия, речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников Роскомнадзора в подведомственный ФГУП «Главный радиочастотный центр», где работники регулятора получали дополнительную зарплату, в действительности не появляясь там.

Ампелонский и Едидин отрицают свою вину.

Теги:
домашний арест, роскомнадзор
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