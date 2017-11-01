В Роскомнадзоре сообщили о согласии популярных VPN-сервисов заблокировать запрещенные сайты

Все наиболее популярные у россиян VPN-сервисы и анонимайзеры согласились исполнять вступивший 1 ноября в силу закон о блокировке запрещенных сайтов. Об этом РБК заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, «в России есть 25–30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения», в качестве примера он привел cameleo.ru и 2ip.ru. «Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания», — сообщил Жаров.

Он отметил, что, конечно, «есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN», «но закон ориентирован, в первую очередь, на наиболее популярные у граждан сервисы».

Жаров добавил, что Роскомнадзор пока не посылал никаким сервисам требования о подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), потому что ведомство не получало представлений от правоохранительных органов. «До получения информации от них мы никаких действий предпринимать не будем», — подчеркнул он.

1 ноября вступил в силу закон, ограничивающий работу анонимайзеров. Теперь они обязаны, получив уведомление от Роскомнадзора, в течение 30 дней подключиться к ФГИС и начать блокировать доступ к запрещенным в России сайтам.

Роскомнадзор будет получать данные о том, какие сайты нужно заблокировать, от Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД). Если анонимайзер откажется выполнять требования Роскомнадзора, его заблокируют на территории страны.