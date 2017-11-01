Патриарх Кирилл назвал веру в технический прогресс квазирелигией

Патриарх московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии XXI Всемирного русского народного собора, раскритиковал веру человечества в технологии. По его мнению, она может привести к расколу общества. Об этом сообщает ТАСС.

«Слышатся голоса, что современные технологии способны создавать искусственный интеллект и искусственные органы, что скоро удастся так модернизировать наш разум и тело, что возникнут новые существа. Вера в технологии сегодня — то же, чем была вера в прогресс, это своеобразная квазирелигия», — сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что источник совершенствования находится внутри самого человека, а не снаружи. «Все это ведет в сторону расчеловечивания, гипертрофированной индивидуализации, а значит - разрушению социума и концу истории», — добавил он.

По словам патриарха, «серьезным вызовом видится бурное развитие медицинских и генетических технологий. Футурологи уже предсказывают скорое расслоение человечества на две расы. Одним предрекается величие сверхлюдей, а другим — судьба подчиненных».

Новые технологии должны быть доступны не только этитам, которые «мечтают за счет дорогостоящих технологий трансформировать свои тела так, что смерть для них отодвинется на многие десятилетия», уверен предстоятель РПЦ.

«Для абсолютного большинства людей это будет невозможно. Такая перспектива противоречит христианскому взгляду на человека. Нужно, чтобы передовые биотехнологии, прежде всего, служили не тем, кто готов заплатить, а тем, кто рискует покинуть мир слишком рано», — заключил патриарх.

Ранее в этом году предстоятель РПЦ сравнил аборты с алкоголизмом и наркоманией и подписал петицию об их запрете. Он также призывал не гоняться за лайками. По его мнению, современное информационное пространство похоже на минное поле, на котором люди теряют жизненные ориентиры, и по которому нельзя ходить без «металлоискателя» — церкви.