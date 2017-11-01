В московском колледже найдены тела преподавателя и студента с ножевыми ранениями

В здании колледжа на Гвардейской улице в Москве нашли тела преподавателя и студента с ножевыми ранениями. Об этом сообщает Интерфакс.

«В одном из кабинетов были обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи», — сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Как сообщает «Московский комсомолец», студент колледжа Андрей Емельянников во время перемены напал на преподавателя ОБЖ Сергея Данилова c ножом и пилой, после чего покончил с собой. Молодой человек снимал происходящее на камеру и после убийства учителя выложил селфи с его телом на своей странице «ВКонтакте».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники полиции.