Кемеровский вуз решил не отчислять молодого человека главы местного штаба Навального

Институт экономики и управления при Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) отменил указ об отчислении студента Александра Степанцова, молодого человека координатора местного штаба Навального Ксении Пахомовой.

В институте отмену приказа объяснили «установлением факта нарушения процедуры отчисления».

Как рассказал Степанцов «Новой газете», сегодня он встречался с директором Института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта Дмитрием Стениным. «Он (Стенин — ред.) в личном разговоре сказал, что «у меня в 20 лет такие тараканы в голове сидят», — добавил Степанцов.

Он отметил, что ему дали месяц, чтобы закрыть задолженность.

Накануне Ксения Пахомова рассказала, что ее молодого человека Александра Степанцова отчислили из университета за «хвост» по практике. Позднее Пахомова написала в твиттере, то ее маму уволили с поста директора школы искусств №50. Девушка связала инцинденты с тем, что она работает в штабе Навального.

По ее словам, таким образом местная власть оказывает на нее давление.