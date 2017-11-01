Власти Владимирской области рекомендовали публиковать фото «несистемной оппозиции» на сайте «Je suis maidan»

Департамент образования Владимирской области разослал письмо руководителям муниципальных органов управления в сфере образования, им порекомендовали фотографировать участников акций «несистемной оппозиции» для публикации этих фотографий на сайте «Je suis maidan». Образец письма опубликовал в своем твиттере глава федерального штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

В департаменте отметили, что «по возможности», лучше делать гигапиксельные кадры оппозиционеров.

В сообщении департамента образования также предлагается «усилить контроль за реализацией мероприятий по предупреждению протестных публичных акций несистемной оппозиции», а также собирать информацию о фактах взаимодействия системной и несистемной оппозиции.

Все это, согласно тексту письма, необходимо для «поддержания стабильной и контролируемой обстановки в образовательных организациях по обеспечению общественно-политической стабильности во время избирательной компании 2018 года».

Такие рекомендации даны департаментом образования по поручению губернатора Владимирской области Светланы Орловой, следует из текста письма.

Указанная в письме исполнителем — главный специалист-эксперт отдела общего образования департамента образования Владимирской области Любовь Орловская подтвердила подлинность этого письма.

«Я значусь, как исполнитель, которому поручено подготовить это послание, не я же это придумала, правильно, выполнять», — пояснила Орловская (цитата по ИА «Довод»).

«Новой газете» пока не удалось получить комментарий департамента образования Владимирской области.

Напомним, в июне в интернете появился сайт под названием «Je suis Maidan», на котором неизвестные стали выкладывать фотографии и ссылки на социальные сети участников акций протестов, организованных сторонниками политика Алексея Навального.