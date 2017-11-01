Генпрокуратура России отказалась выдать Черногории фигуранта дела о госперевороте

Генеральная прокуратура России ответила отказом на запрос Министерства юстиции Черногории о выдаче гражданина этого государства Анание Никича для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

В Генпрокуратуре подтвердили, что рассмотрели прошение черногорского Минюста об экстрадиции Никича, и пояснили, что в выдаче черногорца было отказано, поскольку в России он признан беженцем.

По данным черногорских СМИ, Никич был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта. Его подозревают в планировании терактов на парламентских выборах в прошлом году.

2 апреля 2017 года Никича задержали в Ростовской области. Суд над предполагаемыми участниками заговора длится последние несколько месяцев. По делу проходит 14 человек, дело в отношении Никича выделено в отдельное производство.

Как утверждает прокуратура Черногории, 16 октября 2016 года группа заговорщиков планировала покушение на премьер-министра страны Мило Джукановича. Среди объявленных в розыск был гражданин России Эдуард Широков.

Позднее специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские спецслужбы имеют отношение к планированию госпереворота. По его словам, Широков (настоящая фамилия которого Шишмаков) был организатором попытки госпереворота. Его целью якобы было предотвратить вступление Черногории в НАТО, которое состоялось 5 июня 2017 года.

Министерство внутренних дел (МИД) России и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвергли обвинения в причастности Москвы к событиям в Черногории и отметили, что никаких доказательств представлено не было. МИД России неоднократно высказывался против вступления Черногории в НАТО.