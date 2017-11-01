Навальный заявил о намерении подать в суд на Путина

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении подать в суд на президента России Владимира Путина, а также на администрацию президента. Об этом он сообщил в своем блоге.

Такое решение оппозиционер принял из-за отказов властей российских городов в проведении митингов его сторонников.

По словам Навального, каждую неделю его штабы отправляют около 200 заявок на проведение публичных акций и везде получают отказы. «Все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать», – уверен оппозиционер.

Напомним, в феврале прошлого года Тверской суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину.