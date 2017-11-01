VPN-сервис рассказал о переговорах с Роскомнадзором по поводу блокировки запрещенных сайтов

Проект 2ip.ru согласился исполнять вступивший 1 ноября закон о блокировке запрещенных сайтов, поскольку в противном случае это будет означать закрытие доступа ко всему сайту, при том, что анонимайзер «лишь один из разделов проекта». Об этом «Новой газете» сообщил владелец 2ip.ru.

Ранее в среду глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что все наиболее популярные VPN-сервисы и анонимайзеры в России согласились исполнять закон о блокировке запрещенных сайтов. В качестве примера он привел cameleo.ru и 2ip.ru.

В 2ip.ru подтвердили, что согласились исполнять закон. Там рассказали, что вели переписку с Роскомнадзором по почте, поскольку компания находится далеко от Москвы.

«За последнее время мы получили четыре или пять судебных решений о внесении нашего сайта в реестр. Анонимайзер, который как раз и есть проблемой в данной истории — лишь один из разделов нашего проекта и далеко не основной. Терять весь сайт из-за одного раздела совершенно никакого желания не было и нет. Тут ведь вопрос очень простой: либо мы не предоставляем доступ к сайтам из реестра через наш анонимайзер и работаем дальше, либо отказываемся от сотрудничества и наш сайт закрывается для всех пользователей из России», — пояснили в 2ip.ru.

Владелец проекта также сообщил, что не видит технических препятствий для исполнения закона. «Техническая реализация достаточно проста, сейчас она проходит тестирование», — рассказал он.

Жаров отмечал, что «есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN», «но закон ориентирован, в первую очередь, на наиболее популярные у граждан сервисы». По мнению владельца проекта 2ip.ru, с «мелкими и кустарно написанными VPN» «будет то же самое, что и с другими сайтами, так или иначе попадающими в реестр».

«Как только сервис выйдет за какие-то рамки посещаемости, популярности, узнаваемости и так далее, он попадет в реестр и станет недоступен для российских пользователей. А согласно новым требованиям, его невозможно будет найти и в поисковых системах. Если речь идет о сервисе, которым приватно пользуются несколько человек, то они и дальше будут им пользоваться. Такой сервис вряд ли попадет в поле внимания Роскомнадзора», — отметил собеседник.

Он добавил, что «кустарные сервисы создаются для одного, двух, может быть десятка человек и им нечего терять. Попал такой сервис в реестр, домен закрыли, сервис тут же переехал на новый домен или сервер и продолжает работать дальше».

По словам собеседника, «то, что сейчас происходит это вполне логичный шаг Роскомнадзора». «Они уже больше года блокируют VPN и анонимайзеры, хотя никаких предпосылок для этого не было. А сейчас просто под это дело выпустили закон. Они не воюют с анонимайзерами глобально, они лишь приняли меры для того, чтобы сайты из реестра не открывались окольными путями. То есть этот закон не призывает закрыть VPN и анонимайзеры, он призван помочь соблюсти другой закон, который запрещает определенные сайты. А это уже другая история», — заключил владелец проекта 2ip.ru.

В среду, 1 ноября, вступил в силу закон, ограничивающий работу анонимайзеров. Теперь они обязаны, получив уведомление от Роскомнадзора, в течение 30 дней подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и начать блокировать доступ к запрещенным в России сайтам. Данные о том, какие сайты нужно заблокировать, Роскомнадзор будет получать от ФСБ и МВД. Если анонимайзер откажется выполнять требования Роскомнадзора, его заблокируют на территории страны.