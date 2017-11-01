Совфед посоветовал российским компаниям отказаться от размещения рекламы в Twitter

Рабочая группа Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России посоветовала российским компаниям не размещать рекламу в Twitter. Это должно стать ответной мерой на решение сервиса микроблогов запретить российским СМИ Russia Today и Sputnik размещать рекламу в своих аккаунтах.

По мнению главы рабочей группы сенатор Олега Морозова, действия властей США по отношению к некоторым российским СМИ являются «дискриминационными», а потому необходимо принять зеркальные меры. В ближайшее время Совфед вместе с другими ведомствами подготовить свои предложения на этот счет.

«Процитирую то, что прозвучало в закрытом режиме: это будет чувствительно для российского Twitter. Это миллионы долларов», — приводит слова Морозова ТАСС.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что Twitter принял решение о блокировке рекламы российских СМИ не на основе собственного анализа, а из-за давления американских спецслужб.

Ранее Twitter запретил рекламу аккаунтов, которыми владеют российские каналы Russia Today и агентство Sputnik. Решение, в частности, основано на заключении разведывательных служб США о том, что эти СМИ пытались влиять на исход президентских выборов в США. В октябре представители Twitter, а также Google и Facebook дали показания Конгрессу США в рамках расследования возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года.