В Красноярском крае сняли с поезда и арестовали активиста «Артподготовки»

Железнодорожный суд Красноярска на два месяца арестовал активиста движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) Романа Марьяна по делу о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ). Об этом со ссылкой на адвоката Алексея Костина сообщает «Медиазона».

Как рассказал Костин «ОВД-Инфо», активиста задержали в городе Ачинск Красноярского края — его сняли с поезда. По данным адвоката, сейчас Марьяна находиться в СИЗО № 1 Красноярска.

Ранее, в конце октября, Мещанский суд Москвы арестовал участников запрещенного в России движения «Артподготовка» Юрия Корного и Андрея Кептю на два месяца. По словам адвокат одного из арестованных Ильнура Шарапова, задержанных подозревают в подготовке теракта (часть 1 статьи 30 УК РФ).

Активистов задержали в центре Москвы 12 октября. Они якобы планировали поджечь поддоны с сеном, которые остались на Манежной площади после ярмарки.

26 октября красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева, заочно арестованного Мещанским судом Москвы. Его обвиняют по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).

В июне Мальцев покинул Россию. Он утверждал, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.