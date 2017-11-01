СК отменил отказ в возбуждении уголовного дела о пытках геев в Чечне

Следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу отменило постановление об отказе в возбуждении дела по заявлению Максима Лапунова, который в течении двух недель находился на территории одной из так называемых «секретных тюрем» в Чечне. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По мнению омбудсмена, у следствия есть все основания для возбуждения уголовного дела и предоставления Максиму Лапунову государственной защиты.

«Поставлены вопросы о том, чтобы найти тех свидетелей, на которых указывает Лапунов, и которых, я думаю, в результате недостаточной активности следователя пока не нашли», — приводит слова Москальковой ТАСС.

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Адвокат Владимир Смирнов, занимающийся делом Лапунова, рассказал «Новой газете», что об отказе в возбуждении уголовного дела узнал вчера вечером, когда ему позвонил новый следователь.

«Он сообщил, что старый следователь отказал в возбуждении уголовного дела, это постановление отменили, назначили нового следователя», — сообщил Смирнов. Он добавил, что предыдущий следователь не реагировал на ходатайства, которые подавала защита.

«Полагаю, что некоторые следственные действия, действительно, могут быть проведены только в рамках возбужденного уголовного дела, — продолжил Смирнов. — Но самое важное действие нужно было провести на этапе проверки. Это как раз то, о чем мы говорили на пресс-конференции, — это выезд в Грозный с фиксаций доказательств, которые там есть. Этого сделано не было. Даже если сейчас дело возбудят — а я полагаю, после заявлений первых лиц его, скорее всего, возбудят — коренным образом это ничего не изменит. Момент упущен».

Максим Лапунов — первый открыто назвавший свои имя и фамилию заявитель по делу о преследовании геев в Чечне. Ранее он подал заявление в Следственный комитет о пытках в одной из так называемых «секретных тюрем» для геев на территории Чечни.

Общественное расследование по факту задержания Максима Лапунов в течение трех месяцев проводил «Комитет против пыток». 29 августа Лапунова представили уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. На встрече омбудсмен также ознакомилась с заявлением на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

19 сентября Татьяна Москалькова вылетела в Грозный с целью проверки сведений, переданных ей «Новой газетой». Визит омбудсмена в Чечню сопровождался колоссальным давлением на родственников жертв массовых казней (ранее родственники обратились с заявлением на имя Москальковой). В частности, полицейские требовали, чтобы на встрече с уполномоченным люди отказывались от своих прежних заявлений об исчезновении родных после их задержания полицией.

В ходе визита в Чеченскую республику Татьяна Москалькова повстречалась с людьми, называвшими себя «Мохмой Мускиевым» и «Шамханом Юсуповым» — которые, по информации «Новой газеты», значились в списке расстрелянных в ночь на 26 января.

Однако вскоре правозащитный центр «Мемориал» опубликовал данные, согласно которым во время официального визита Татьяны Москальковой в Грозный вместо людей, упомянутых «Новой газетой» в списке расстрелянных, ей показали их братьев. По информации «Мемориала», одним из мужчин, которого привели на встречу, был 24-летний Мансур Юсупов, другой — Умар или Абубакар Мускиев — кто-то из братьев Махмы.

Со своей стороны «Новая» передала в офис уполномоченного полицейские фототаблицы на задержанных Мохму Мускиева и Шамхана Юсупова — с тем, чтобы была возможность сопоставить внешность этих людей и тех, кто был доставлен на встречу с Москальковой.

Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.