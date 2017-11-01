Редакцию «Новой газеты» наградили орденом мужества имени Сахарова. Об этом говорится на странице премии в фейсбуке.

Учредитель конкурса «За журналистку как поступок» Петр Винс сообщил, что в списке награжденных СМИ «Новая газета» — на первом месте. «Это — единогласное решение жюри», — отметил он в письме, которое поступило в редакцию.

Винс напомнил о сотрудниках газеты, которые «за право писать правду отдали жизнь» и заметил, что «недавние публикации о массовых убийствах геев в Чечне потрясли все цивилизованное сообщество».

Всего в списке награжденных более 30 СМИ, в том числе, «Дождь», «Эхо Москвы», «вДудь»,«Радио Свобода», «Голос Америки», «Медуза», «Росбалт», «Медиазона», The New Times, Republic.ru, Znak.com, «Тайга. Инфо», «Черника», «Черновик», «Кавказский узел» и другие.

«Этой наградой жюри отметило лучшие, по его мнению, независимые СМИ на постсоветском пространстве, которые в сложных, порой экстремальных условиях доносят до своих читателей, слушателей и зрителей правду», — подчеркнул Винс.

Ранее орденом мужества имени Сахарова наградили автора «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова). В настоящее время он находится в центре временного содержания иностранцев. Ему грозит высылка в Узбекистан.