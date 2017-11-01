В СПЧ предложили наказывать чиновников за несогласование публичных акций

Председатель комиссии по гражданским правам Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Николай Сванидзе заявил о необходимости введения ответственности для чиновников и региональных руководителей за несогласование митингов, шествий и демонстраций. Об этом Сванидзе сказал на пресс-конференции, передает Интерфакс.

«Ответственность должна быть не только на тех, кто выходит на улицу, но и на тех, кто, невзирая на букву и дух Конституции и законов Российской Федерации, поступают с этими людьми неадекватно», — сказал Сванидзе.

Председатель комиссии подчеркнул, что во время согласованных митингов нарушения и задержания «стремятся к нулю», а когда они не согласованы — их гораздо больше.

Также в СПЧ считают, что для решения проблем, связанных с митингами, следует создать рабочую группу, а курировать этот вопрос должна администрация президента России, отметил Сванидзе.

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Ранее в среду оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении подать в суд на президента России Владимира Путина и на администрацию президента. Причиной такого решения Навальный назвал многочисленные отказы региональных чиновников в согласовании митингов его сторонников.