Трамп после теракта в Нью-Йорке призвал отменить лотерею грин-карт

Президент США Дональд Трамп призвал отменить раздачу видов на жительство (грин-карт) с помощью лотереи в рамках Diversity Visa Lottery Program (DVLP, Диверсификационная лотерея). Такое заявление он сделал после теракта в Нью-Йорке.

«Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой DVLP. Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать НАМНОГО жестче (и умнее)», — написал Трамп на своей странице в твиттере.

Ранее Трамп после теракта в Нью-Йорке распорядился ужесточить проверки иностранцев. «Быть политкорректным хорошо, но только не в этом случае!» — заявил он.

Программа DVLP была запущена в США в 1990 году. В ее рамках ежегодно разыгрывается 50 тыс. видов на жительство в США. В последние годы среди основных получателей грин-карт были и россияне.

31 октября в центре Нью-Йорка произошел теракт. Водитель пикапа — 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов — выехал на велодорожку и сбил находящихся на ней людей, после чего протаранил школьный автобус. В результате погибли восемь человек, еще не менее 11 были ранены. Власти признали случившееся терактом.

По данным СМИ, Саипов прибыл в США в 2010 году по выигранной в DVLP грин-карте. В пикапе полиция нашла записку, в которой исполнитель теракта сообщил о своей преданности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».