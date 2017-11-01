В суде допросили полицейского, который назвал себя потерпевшим по делу «26 марта»

В Тверском районном суде на процессе по делу Дмитрия Борисова, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти на митинге 26 марта в Москве, выступил потерпевший — полицейский Илья Ерохин.

Он рассказал, что работал во втором оперативном полку полиции и в день митинга в паре с другим сотрудником патрулировал площадь у Белорусского вокзала. Позднее по приказу начальника они переместились на Пушкинскую площадь.

В суде Ерохин не смог вспомнить, как и куда Борисов ударил его. Но как следует из показаний, которые он дал на следствии, Борисов сначала ударил его в левый висок; второй удар, по словам полицейского, пришелся на шлем. При этом на допросе Ерохин указал, что шлем повреждений не получил.

На вопрос адвоката Ильи Новикова , считает ли он, что Борисов заслуживает ограничения свободы, Ерохин ответил отрицательно.

Напомним, суд арестовал Дмитрия Борисова 9 июня, спустя два месяца после акции протеста. По версии следствия, Борисов после задержания на несанкционированном митинге отказался самостоятельно проследовать в автозак, пятеро полицейских взяли его за ноги и руки и отнесли в машину. Якобы Борисов высвободил левую ногу и дважды ударил полицейского Илью Ерохина по шлему.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Дмитрия Борисова политзаключенным и потребовал немедленно освободить мужчину, а также привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников протестной акции 26 марта.