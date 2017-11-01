Дальнобойщики объявили о начале новой забастовки, она будет приурочена к началу президентской компании. Об этом «Эху Москвы» сообщил глава Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин.

Как написал в твиттере журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин, новая забастовка должна начаться с 15 декабря.

Напомним, с апреля 2017 года тариф платы по системе «Платон» увеличили до 1,9 рублей за километр, что спровоцировало волну протестных акций дальнобойщиков. Самые крупные стачки проходили в Забайкалье, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Дагестане.

Позднее, в октябре, российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение наказания за неуплату в системе «Платон» в четыре раза.

Напомним, «Платон» – система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам с грузовиков массой свыше 12 тонн. Она заработала в ноябре 2015 года. Это вызвало массовые забастовки дальнобойщиков. В результате первоначальный тариф 3,73 рублей за километр временно снизили до 1,53 рублей.