МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников Легкова и Белова

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову выступать на Олимпиадах и аннулировал их результаты с XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника, знакомого с ходом дела.

По словам собеседника агентства, спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Ранее Легкова и Белова временно отстранили от соревнований на время антидопингового расследования.

Всего от международных соревнований по подозрению в использовании допинга были отстранены шесть российских лыжников.

Поводом для временной дисквалификации послужил доклад независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. После публикации доклада, в декабре 2016 года, Международный олимпийский комитет начал заново проверять все пробы спортсменов из России, участвовавших в трех Олимпийских играх — в Ванкувере (2010 года), Лондоне (2012 год) и Сочи (2014 года).

Тогда МОК объявил, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Отметим, что следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), а с 9 по 18 марта пройдут Паралимпийские игры.

При этом антидопинговые агенства 28 стран уже обратились с призывом к МОК отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Агентства отмечают, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом после тщательного допинг-контроля.