Полиция США: теракт в Нью-Йорке совершили «во имя ИГ»

Полиция Нью-Йорка заявила, что теракт в городе был совершен «во имя Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России). Об этом сообщает ABC News со ссылкой на замкомиссара местной полиции по борьбе с терроризмом и разведке Джона Миллера.

«На месте обнаружены некоторые предметы, свидетельствующие об этом», — сказал Миллер, добавив, что исполнитель теракта Сайфулло Хабибулаевич Саипов действовал по инструкциям террористов.

Ранее американские СМИ сообщали, что подозреваемый оставил записку или даже несколько записок внутри пикапа о преданности ИГ. Представитель полиции также подтвердил эту информация, а также раскрыл содержание записки.

По словам Миллера, Саипов написал, что «Исламское государство» «будет существовать вечно.

Напомним, в результате наезда пикапа на беговую дорожку на Манхэттене погибли восемь человек. После наезда мужчина выскочил из машины на улицу. По данным полиции, в одной руке у него было пейнтбольное ружье, а в другой —пневматическое. Мужчина выкрикивал «Аллах Акбар!».

Наезд на людей на Манхэттене совершил 29-летней уроженец Узбекистана по имени Сайфулло Саипов, который прибыл в США в 2010 году и работал водителем Uber.

Глава государства также заявил, что будет работать с Конгрессом над отменой лотереи грин-карт, так как, по его словам, Саипов выиграл грин-карту.

Максим Прошкин