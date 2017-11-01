США накажут всех иностранцев «за помощь» россиянам из санкционного списка

В министерстве финансов США объяснили, что грозит иностранным гражданам и компаниями за то, что они будут «содействовать» или проводить «существенные транзакции» россиянами из санкционного списка. Новые пояснения опубликованы на сайте министерства.

В документе говорится, что согласно закону о расширении антироссийских санкций президент США обязан вводить санкции против «неамериканцев», которые «помогают» «санкционным» россиянам.

В этом и заключается основное отличие закона, принятого в августе, от предыдущих ограничительных мер. До этого президент также имел подобное право, но администрация экс-президента США Барака Обамы не пользовалась им.

В качестве санкций власти США могут запретить иностранным банкам и компаниям открывать или вести корреспондентские счета, что равносильно изоляции от американской долларовой системы.

Американский Минфин пояснил, что под критерием «содействие» понимается предоставление валюты и финансовых услуг, ценных бумаг, персонала, программного обеспечения и технологий.

«Существенность» транзакция будет оцениваться по совокупности разных факторов, при этом точно критерия по денежной сумме — нет. Наказание также подразумевается за «помощь» родственникам и близким тех россиян, которые находятся в санкционных списках.

В документе также уточняется, что заблокировать наказание может госсекретарь США, если посчитает, что ограничение противоречит национальным интересам страны.

Напомним, в конце октября Госдепартамент опубликовал список российских компаний, на которые можно распространить санкции. В список вошли 33 организации оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также четыре «разведывательные» организации.

Всего под санкциями находятся порядка 100 организаций и граждан России.

Максим Прошкин