Forbes включил в список самых влиятельных женщин мира Набиуллину и Симоньян

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и главный редактор Russia Today вошли в список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Женщины заняли 49-ю и 52-ю строчки.

«Еще год назад большинство понятия не имели, кем является Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, медиа и политических кругах, из-за негативного влияния ее российского телеканала RT», — пояснил Forbes по поводу включения журналистки в список.

Про Набиуллину журнал написал, что к ее мнению прислушивается президент России Владимир Путин, в том числе к позиции по легализации криптовалют на российских биржах.

«Я испытываю глубокое сожаление по поводу того, что попала не в тот список Forbes. Также огромное сожаление по этому поводу испытывают мои многочисленные родственники», — заявила Симоньян в разговоре с РБК.

Всего список состоит из 100 строчек, в первую пятерку вошли канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, американский предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс, операционный директор Facebook Шерил Сэндберг, генеральный директор General Motors Мэри Барра.

Максим Прошкин