Россия попала в «Глобальный рейтинг безнаказанности» в 2017 году
Россия заняла девятую строчку в «Глобальном рейтинге безнаказанности» за 2017 год, в этот список попадают те страны, где убийцы журналистов чаще всего остаются безнаказанными. Рейтинг составила неправительственная организация «Комитет по защите журналистов».
По подсчетам представителей организации, за последние девять лет в стране убили девять журналистов. Среди тем, о которых чаще всего писали журналисты, были коррупция, права человека, политика и война.
Неправительственная организация отмечает, в этом году убили сразу двоих представителей журналистики, что произошло впервые за три года. Речь идет об учредителе общественно-политической газеты «Тон-М» Дмитрии Попкове и соучредителе газеты «Новый Петербург» Николае Андрущенко.
По мнению «Комитет по защите журналистов», мотивом для убийств Попкова и Андрущенко стала их журналистская деятельность.
В рейтинг также вошли Сомали, Сирия, Ирак, Индия, Бангладеш и Нигерия.
Напомним, организация также призывала российскую власть расследовать угрозы в адрес журналистов «Новой газеты» после публикацией материалов о преследовании гомосексуалистов в Чечне.
Максим Прошкин