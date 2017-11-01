Россия попала в «Глобальный рейтинг безнаказанности» в 2017 году

Россия заняла девятую строчку в «Глобальном рейтинге безнаказанности» за 2017 год, в этот список попадают те страны, где убийцы журналистов чаще всего остаются безнаказанными. Рейтинг составила неправительственная организация «Комитет по защите журналистов».

По подсчетам представителей организации, за последние девять лет в стране убили девять журналистов. Среди тем, о которых чаще всего писали журналисты, были коррупция, права человека, политика и война.

Неправительственная организация отмечает, в этом году убили сразу двоих представителей журналистики, что произошло впервые за три года. Речь идет об учредителе общественно-политической газеты «Тон-М» Дмитрии Попкове и соучредителе газеты «Новый Петербург» Николае Андрущенко.

По мнению «Комитет по защите журналистов», мотивом для убийств Попкова и Андрущенко стала их журналистская деятельность.

В рейтинг также вошли Сомали, Сирия, Ирак, Индия, Бангладеш и Нигерия.

Напомним, организация также призывала российскую власть расследовать угрозы в адрес журналистов «Новой газеты» после публикацией материалов о преследовании гомосексуалистов в Чечне.

Максим Прошкин