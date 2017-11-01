Актера Кевина Спейси обвинили в домогательствах еще четыре человека

Уже пять человек обвинили американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство ссылается на пост в социальных сетях мексиканского актера Роберто Кавасоса, в котором идет речь о «инциденте» в баре лондонского театра Old Vic, где Спейси работал художественным руководителем с 2004 по 2015 года.

По словам Кавасоса, Спейси попытался «коснуться его без разрешения». «Я не стал это терпеть, но я знаю нескольких человек, которые боялись остановить его», — написал мексиканский актер.

Представители театра заявили, что среди сотрудников начали собирать данные о поведении американского актера.

О том, что Спейси домогался до режиссера Тони Монтана, сообщала газета Metro. По информации издания, случай произошел в 2003 году в одном из баров Лос-Анджелеса. О ситуации в другом баре рассказала британская газета The Sun. BBC News собеседник, пожелавший скрыть свое имя, рассказал о домогательствах дома у Спейси.

Актер никак не комментируют звучащие обвинения. Сообщения о том, что Спейси сексуально домогался до разных людей, появились после заявления актера Энтони Рэппа. Он утверждал, что домогательство произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет.

В свою очередь, американский актер извинился перед Рэппи, добавив, что он такой ситуации не помнит. После чего стало известно об остановке съемок сериала «Карточный домик», где Спейси играет одну из главных ролей.

Обвинения в сексуальных домогательствах прозвучали и в адрес другого актера Дастина Хоффмана. По словам Анны Хантер, когда ей было 17 лет и она работала ассистентом продюсера, Хоффман приставал к девушке на съемках фильма «Смерть коммивояжера».

Обвинения в сексуальных домогательствах стали звучать чаще после признания нескольких актрис, в том числе Кары Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Обвинения выдвинула также глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. Режиссеру это стоило карьеры.

Максим Прошкин