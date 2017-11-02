Суд отпустил сына главы МВД Украины под личное обязательство

Соломенский районный суд Киева отпустил под личное обязательство сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра, обвиняемого по делу о закупке рюкзаков для Национальной гвардии. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Сына министра также обязали носить электронный браслет, сдать паспорта и при первой необходимости являться в правоохранительные органы.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство обвинения. Прокуратура требовала отправить Авакова под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в пять миллионов гривен (10,8 миллионов рублей).

Адвокат Александра Авакова Андрей Федур уточнил, что избранная Авакову мера пресечения не предусматривает никаких ограничений в передвижении.

31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына главы МВД страны Александра Авакова в рамках расследования дела о закупке ведомством рюкзаков в конце 2014 — в начале 2015 года.

По этому делу также проходят бывший заместитель главы МВД Украины Сергей Чеботаря и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков для ведомства Владимир Литвин. Их подозревают в растрате более 14 миллионов гривен.

В свою очередь, в МВД страны заявили, что информация относительно незаконных сделок во время закупки рюкзаков — недостоверна и используется для дискредитации ведомства.

Андрей Дубровский