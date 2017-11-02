Министр обороны Великобритании подал в отставку из-за неподобающего поведения

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку после того как заявил, что в прошлом его поведение, возможно, не соответствовало требованиям, предъявляемым британским военным. Об этом сообщает «Би-би-си».

«В последние дни всплыл ряд утверждений о членах парламента, в том числе и о моем прошлом поведении. Многие из них ложны, но я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким требованиям, которые мы возлагаем на Вооруженные силы, которые я имею честь представлять», — заявил Фэллон.

Как отмечает издание, в последние дни в британском парламенте широко обсуждалась тема сексуальных домогательств.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Майкл Фэллон признал, что однажды позволил себе вольность в отношении журналистки Джулии Хартли-Брюер.

30 октября Хартли-Брюер, обсуждая на радио сексуальные домогательства в британском парламенте, рассказала, что в 2002 году пригрозила ударить в лицо мужчину, неоднократно пытавшегося положить ей руку на коленку на ужине во время конференции Консервативной партии.

Британский таблоид «The Sun» выяснил, что речь шла о министре обороны Майкле Фэллоне. В свою очередь, представитель министра тогда заявил, что тот извинился за инцидент еще в 2002 году.