Трамп призвал казнить нью-йоркского террориста

Президент США Дональд Трамп потребовал приговорить устроившего в Нью-Йорке теракт Сайфулло Саипова к смертной казни. Об этом Трамп написал в твиттере.

«Нью-йоркский террорист был счастлив попросить повесить в своей комнате в больнице флаг «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России). Он убил восемь человек, серьезно ранил 12. Он должен быть приговорен к смертной казни», — написал Трамп.

Напомним, 31 октября 29-летней уроженец Узбекистана по имени Сайфулло Саипов, управляя пикапом, совершил наезд на людей в центре Нью-Йорка. В результате погибли восемь человек. Наезд был признан терактом.

Американские СМИ сообщали, что подозреваемый оставил записку или даже несколько записок внутри пикапа о преданности ИГ. Полиция Нью-Йорка подтвердила, что теракт был совершен «во имя Исламского государства».

Сайфулло Саипов прибыл в США в 2010 году, где работал водителем Uber.