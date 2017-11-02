Facebook предупредил о будущем снижении прибыли из-за расходов на безопасность

Гендиректор компании Facebook Марк Цукерберг предупредил о будущем снижении прибыли из-за предстоящих финансовых вложений в безопасность социальной сети, в частности в борьбу с дезинформацией, передает Business Insider.

В ходе телеконференции после публикации отчетности Facebook за III квартал Цукерберг заявил, что защита пользователей соцсети для него важнее, чем наращивание прибыли.

Как пишет газета Financial Times, во время телеконференции Facebook много говорили о проблеме дезинформации и о так называемом российском влиянии на американскую политику через соцсети.

Ранее компании Facebook, Twitter и Google обнародовали новые данные о вмешательстве России в выборы в США. Из опубликованных данных следует, что на политическую ситуацию в штатах должны были повлиять миллионы фальшивых аккаунтов.

Компании заявили, что «пророссийский» контент разрабатывался и продвигался «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей».