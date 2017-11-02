ФСБ возбудила уголовные дела о диверсиях на газопроводах и ЛЭП в Крыму

Следственный отдел управления ФСБ России по республике Крым возбудил три уголовных дела по фактам диверсий на двух газопроводах и линии электропередач на юге полуострова. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе УФСБ.

Как отмечает агентство, дела возбудили по части первой статьи 281 УК РФ (диверсия). Собеседник Интерфакса отметил, что подозреваемых по этим делам пока нет.

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31 октября Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о подрыве газопроводной трубы в Крыму. В тот же день на полуострове был поврежден второй газопровод. В результате без газа остались около 2 тысячи человек.

В обсуживающей компании «Крымгазсети» «Новой газете» сообщили, что говорить о причинах повреждений на газопроводах пока рано: на местах аварий работают взрывотехники.

Также в Крыму обрушились две линии электропередачи, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега полуострова.