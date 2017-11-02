Siemens попросил приостановить спор со структурами «Ростеха» из-за поставленных в Крым турбин

Представитель немецкого концерна Siemens ходатайствовал в арбитражном суде Москвы о приостановке дела по иску к структурам «Ростеха» о незаконной поставке газотурбинных установок в Крым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель Siemens попросил приостановить дело до окончания рассмотрения другого иска — компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), которая на 65% принадлежит Siemens, на 35% — «Силовым машинам».

По тому делу истец требует признать незаконной сделку по поставке турбин между СТГТ и ОАО ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) от 10 марта 2015 года.

По мнению Siemens, судебный акт по тому делу будет иметь обязательное значение в деле о поставках турбин компании в Крым.

Напомним, в июле немецкий концерн Siemens обвинил российских партнеров в том, что четыре газотурбинные установки, произведенные Siemens и предназначавшиеся для Тамани, были незаконно поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза. Концерн обратился в суд с требованием арестовать газотурбинные установки.