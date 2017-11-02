Кадыров призвал захоронить Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить Владимира Ленина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана», — заявил Кадыров.

По мнению главы Чечни, «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком». «Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения», — подчеркнул он.

Кадыров отметил, что «решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин», при этом «решение о захоронении не должно быть выборочным».

«Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — заключил он.

Впервые о необходимости вынести тело Ленина из Мавзолея и захоронить заговорили в 1991 году после распада Советского Союза. Об этом говорили политики Анатолий Собчак и Юрий Лужков. Позже, в 1997 и 1999 годах, об этом же заявил и президент Борис Ельцин. Его слова вызвали неоднозначную оценку в обществе.

Владимир Путин в самом начале своего первого президентского срока (в 2001 году) заявил, что считает обсуждение вопроса о перезахоронении тела Ленина преждевременным. По его словам, к этому вопросу можно будет вернуться, когда станет ясно, что захоронения Ленина хочет «подавляющее большинство населения».

В апреле 2017 года ряд депутатов от фракций ЛДПР и «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект о перезахоронении тела Ленина. В пояснительной записке подчеркивается, что «само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации».