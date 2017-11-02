Вдова погибшего сотрудника ГИБДД опровергла получение 4 млн рублей от ФСБ

Вдова сотрудника ГИБДД, которого насмерть сбила машина на Новом Арбате, Екатерина Грачева не получила 4 млн рублей от ФСБ. Об этом Грачева рассказала «Медузе».

«Со стороны МВД я претензий не имею. Все, что положено по закону, все выплаты наследникам произвели», — отметила вдова.

По ее словам, она не знает, кто рассказал «МК» о выплате 4 млн рублей от ФСБ. «Если бы со мной ФСБ связывалось… Может быть, они только планируют», — добавила Грачева.

Женщина также прокомментировала информацию о получении квартиры, Грачева отметила, что этот вопрос «так быстро не решается», однако «им занимается». Когда речь зашла о расследовании по факту смерти ее мужа, вдова уточнила, что этим делом занимается военная прокуратура.

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Напомним, в конце октября газета «Московский комсомолец» рассказала о том, что семья сотрудника ГИБДД получила трехкомнатную квартиру в новостройке, МВД выделило 2 млн рублей, а ФСБ 4 млн рублей.

После публикации «Медузы» из статьи в МК исчез абзац текста, в котором приводились слова: «Мы остались довольны».

Сам несчастный случай произошел 25 сентября. Mercedes двигался со скоростью около 120 км/ч по разделительной полосе магистрали в сторону области. По данным СМИ, на машине были номера правительственной серии АМР.

В результате на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара был сбит сотрудник ГИБДД. После ДТП водителя иномарки увезли на машине с госномером АМР. Оба автомобиля принадлежат к войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Максим Прошкин