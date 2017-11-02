Третьяковская галерея объяснила появление видео Навального в своем твиттере взломом

Третьяковская галерея объяснила появление видео Алексея Навального «Владимир Путин и свиная голова» в своем твиттере взломом.

В Третьяковской галерее отметили, что видеоролик «не имеет никакого отношения к музею и его деятельности». Публикация была удалена.

Наш твиттер был взломан сегодня ночью, после чего были выложены материалы, которые не имеют никакого отношения к музею и его деятельности. — Tretyakov gallery (@Tretyakovgal) November 1, 2017

В ранее опубликованном твите говорилось, что музею понравилось видео Навального про Путина.

Видео появилось в канале Навального 1 ноября. В нем политик говорит, что его команде перестали согласовывать проведение митингов в России.

К этому, по оппозиционера мнению, причастен Кремль. В связи с этим Навальный решил подать в суд на президента России Владимира Путина и его администрацию.