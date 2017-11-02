ВЭФ спрогнозировал достижение равноправия женщин и мужчин через 100 лет

Аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали ежегодный доклад о гендерном разрыве-2017, согласно которому процесс достижения мирового равенства полов замедлился, передает РБК со ссылкой на документ.

Эксперты исследовали положение женщин и мужчин в обществе в 144 странах мира по четырем основным показателям: достижения в образовании, политическая деятельность, экономические возможности, доступ к здравоохранению и выживание.

При существующих гендерных проблемах в разных странах достичь равноправия между женщинами и мужчинами можно будет только через 100 лет. В прошлом году этот показатель был меньше — 83 года.

Для достижения экономического равноправия мужчин и женщин потребуется 217 лет. Отмечается, что равенство в сфере образования можно достичь через 13 лет.

Наиболее проблемными в этом году стали сферы здравоохранения и экономики. Несколько лет подряд есть большой разврыв между двумя полами по политическим возможностям.

Исландия, Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция вошли в пятерку стран с наилучшими показателями по всем параметрам. Исландия занимает первую строчку в этом исследовании уже девятый год подряд.

Россия в этом году занимает 71 место (в прошлом году — 49 строчку). По информации аналитиков, такое падение произошло из-за существенной потери позиций в экономике и образовании. По политическому критерию страна находится на 121-м месте из 144.