Верховный суд утвердил пожизненный срок «тверскому стрелку» за убийство девяти человек

Вступил в законную силу приговор по уголовному делу об убийстве девяти человек в Тверской области. Об этом сообщает Генпрокуратура в телеграм-канале.

Отмечается, что Верховный Суд согласился с предложением Генпрокуратуры и оставил приговор Тверского областного суда без изменения.

Тверской суд 12 сентября 2017 года приговорил 45-летнего москвича Сергей Егорова к пожизненному лишению свободы.

Суд установил, что Егоров в ночь на 4 июня 2017 года убил девять человек из охотничьего ружья. Это произошло после совместного распития алкогольных напитков с потерпевшими в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области.

Егоров подавал апелляцию, в которой просил о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы и смягчении назначенного наказания. При этом он не оспаривал свою причастность к преступлению.

Напомним, в доме, где произошла ссора между Егоровым и жертвами, были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин. Позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело еще одной женщины. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от стрелка.

После происшествия Росгвардия заявила, что проверит владеющих оружием дачников, а в Совете федерации предложили ужесточить правила выдачи оружия.