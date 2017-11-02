Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области

Депутаты Псковского областного собрания избрали сенатором от регионального парламента экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, передает ТАСС.

Против избрания выступил только представитель партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак по собственному желанию ушел в отставку 12 октября. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия». Как сообщали «Ведомости», это решение ранее принял президент России Владимир Путин.

Напомним, Андрей Турчак связан со скандалом вокруг дела журналиста Олега Кашина, которого избили в 2010 году. На суде два фигуранта этого дела — Александр Мешков (свидетель) и Данила Веселов (предполагаемый исполнитель) — назвали Турчака заказчиком избиения. Сам Турчак отверг эти обвинения.