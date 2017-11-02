Представители табачного бизнеса попросили не раскрывать состав табачных изделий

Ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции обратились в правительство с просьбой провести дополнительные обсуждения антитабачной концепции, утверждает РБК.

Представители табачного бизнеса настаивают, что требование раскрывать состав табачных изделий, которые не могут составлять коммерческую тайну, является «чрезмерным», поскольку эта информация охраняется «законодательством на национальном, европейском и международном уровне».

В письме также говорится, что запрет на использование ингредиентов со вкусами пищевых продуктов в том виде, как это определяет Минздрав также требует обсуждения.

В министерстве поясняют, что производители «пропитывают фильтры сигарет сиропом, что увеличивает их привлекательность для детей и подростков, впервые пробующих курить».

В свою очередь представители табачных изделий настаивают, понятие «привлекательность» является субъективным, а размещение на обертке фильтра и сигаретной бумаге информации о вреде курения «сложно технически».

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Новая концепция о снижении вреда здоровью от табачных изделий должна быть принято вместо старой концепции, которая действовала в 2010–2015 годах и позволила снизить процент курящих россиян с 39 до 31%.

Максим Прошкин