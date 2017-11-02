СК рассказал о вызове Росгвардии из-за беспорядков в психбольнице под Смоленском

Пациенты Смоленской областной психиатрической больницы устроили беспорядки. Туда вызвали полицию и Росгвардию. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

Днем в одном из отделений больницы один из пациентов стал вести себя агрессивно. Вечером к нему присоединились другие пациенты. Вместе они причинили имущественный ущерб больнице. Телесных повреждений ни медперсоналу, ни пациентам причинено не было. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Они подавили беспорядки.

Отмечается, что зачинщик беспорядков оказался в психбольнице на основании постановления суда. Его признали виновным по ч.1 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Сообщается, что он совершил преступление в состоянии невменяемости.

Интерфакс со ссылкой на источники сообщал, что в беспорядках участвовали пациенты, проходящие психиатрические экспертизы по уголовным делам. По словам источника агентства, сотрудники полиции задержали несколько десятков человек. У них изъяли арматуру, палки и самодельные копья. СК о задержании и оружии не сообщает. Ведомство проводит проверку.