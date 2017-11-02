Кирилла Серебренникова номинировали на «Золотую маску»

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, номинирован на премию «Золотая маска» за постановку двух спектаклей, передает ТАСС.

Речь идет о постановках оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя» (вместе с Аллой Демидовой, которая также выдвинута на соискание премии за исполнение роли в этом моноспектакле) в «Гоголь-центре».

Помимо этого, на премию претендует еще один спектакль «Гоголь-центра» — «Кузмин. Форель разбивает лед» (режиссер Владислав Наставшев).

Церемония награждения премией «Золотая маска» пройдет 15 апреля 2018 года.

Напомним, Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей. В середине октября ему продлили арест до 19 января 2018 года.