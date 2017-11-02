Курс биткоина впервые превысил 7 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые выросла больше 7000 долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В заявлении мирового оператора фьючерсных бирж CME Group говорится, что он собирается запустить торги фьючерсами на биткоин в четвертом квартале 2017 года. Это и стало причиной роста курса криптовалюты.

«Как крупнейший в мире форекс-рынок, CME Group станет естественным пристанищем для этого инструмента», — пояснил оператор.

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Напомним, 1 ноября курс биткоина к доллару составил больше 6000 долларов. В сентябре курс криптовалюты впервые превысил 5000 долларов. В августе биткоин также преодолел несколько исторических отметок.

В России планируют ввести ограничение на сумму покупки криптовалют. Минфин России и Центробанк до конца года договорились подготовить законопроект о регулировании обращения криптовалют.

Максим Прошкин