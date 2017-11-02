Бизнесмен Стерлигов выставил на продажу магазины «Хлеб и соль»

Бизнесмен Герман Стерлигов выставил на продажу сеть московских магазинов «Хлеб и соль». Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

«Мне предложили выбор: сохранить бизнес или сохранить совесть. Выбрал совесть», — заявил предприниматель.

Свое решение он пояснил «сильным давлением прокуратуры», которая, по его словам, потребовала не только убрать с вывески ругательство в адрес гомосексуалов, но и начать обслуживать всех клиентов.

«Иначе пообещали, что в результате комплексных проверок, где их начальник-прокурор требует найти у нас “возможные нарушения” нас все равно закроют и дела заведут», — написал Стерлигов.

Он заявил, что «лучше откажется от заработка и от магазинов в Москве», но не будет обслуживать клиентов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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По словам Стерлигова, из шести магазинов пока закрыт один, самый первый — на Садово-Спасской.

До этого витрины магазинов Стерлигова разбивали в Москве (Тверская-Ямская, 7) и Санкт-Петербурге (Всеволода Вишневского, 3). На них также писали «Позор фашизму» и «Гомофоб».

На витринах магазинов Стерлигова установлены таблички, запрещающие вход гомосексуалам. В октябре этого года бизнесмен уволил продавщицу магазины, которая продала гею квас.