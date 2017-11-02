В Татарстане после суицида задержанного арестовали троих полицейских

В Татарстане арестовали троих полицейских, уличенных в пытках задержанного, который впоследствии покончил с собой. Об этом «Новой газете» рассказали юристы правозащитной организации «Зона права».

Полицейских арестовали до 24 декабря. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, 18–19 октября трое полицейских в здании УМВД по Нижнекамску силой требовали от 22-летнего мужчины признаться в совершении преступления, которого он не совершал.

Мужчина отказался это сделать и 19 октября покончил с собой. Перед смертью он записал видеоролик на мобильный телефон, в котором рассказал об издевательствах. По его словам, полицейские применили пытку «слоник» — когда на голову жертвы надевается противогаз, а доступ воздуха перекрывается.

Издание «Бизнес Онлайн» уточняет, что перед гибелью молодой человек позвонил родителям, сказал, что любит их, и попросил обязательно найти его телефон. На видео, по данным СМИ, юноша заявил, что своим поступком хочет «добиться справедливости».

Кроме этого, издание со ссылкой на материалы уголовного дела пишет, что в ночь на 19 октября юношу задержали и увезли в лес, где избили, а уже после отвезли в отдел полиции. Там его пытали, требуя признаться в краже автомобильных аккумуляторов.

На похоронах юноши, также сообщает «Бизнес Онлайн», задержали его приятеля, от которого потребовали признаться в том, что он помогал продавать краденые аккумуляторы и магнитолы. Но тот настоял, что непричастен к кражам и проходит по делу свидетелем.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств суицидов еще семи человек, которые контактировали с нижнекамскими полицейскими за последние годы.