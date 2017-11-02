Google News исключил из поисковика новости порталов, связанных с «кремлевским поваром» Пригожиным

Сервис Google News больше не выдает новости Федерального агентства новостей (ФАН), которое, как выяснило РБК, связано с «фабрикой троллей», из поисковика также удален архив всех новостных заметок. Об этом сообщается на сайте ФАН.

В ФАН действия сервиса назвали «актом политической цензуры, которая выгодна правительству США», а также добавили, что видят в этом «ограничение распространения информации о борьбе с международным терроризмом».

Представители новостного агентства намерены пожаловаться в суд, антимонопольную службу и «другие контролирующие органы.

В свою очередь, «Ведомости» обнаружили, что Google News также удалил другие издания, которые упоминало в своем расследовании РБК. Речь идет о ресурсах «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт».

Напомним, РБК в марте заявило, что обнаружило целый медиахолдинг, вероятным инвестором которого являются структуры бизнесмена Евгения Пригожина. Самым крупным проектом внутри этого холдинга является, по утверждению РБК, ФАН.

РБК сообщало, что ФАН и еще несколько СМИ холдинга появились в 2014 году и изначально работали в доме №55 по улице Савушкина в Санкт-Петербурге. По этому адресу размещается «Агентство интернет-исследований» (известное как «фабрика троллей»).

Директор ФАН Евгений Зубарев в беседе с РБК отрицал связь ФАН с «Агентством интернет-исследований». Такое «соседство» в первый год работы он объяснил удобством и низкой стоимостью аренды помещения.

В США «фабрику троллей» не раз упоминали в связи с возможным вмешательством России в американские выборы президента. В конце октября Facebook, Twitter и Google заявили, что «Агентство интернет-исследований» разрабатывало контент для политической рекламы.

РБК сообщило, что «фабрика троллей» потратила на обеспечение работы в США около 2,3 млн долларов, при этом большая часть денег (около 2 млн) ушла на зарплаты 90 сотрудникам.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований» рассказала «Новая газета». Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. «Фабрику троллей» связывают со структурами Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».

Фамилию Пригожина называют и в связи с другими историями — например, прослушкой делегации президента США во время его официального визита в Москву или — финансировании проекта по возвращению россиян, уехавших жить за рубеж, обратно в Россию.

Миллиардер Пригожин возглавляет корпорацию «Конкорд», которая обеспечивает продовольствием правительственные структуры и спецмероприятия для первых лиц государства.

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Максим Прошкин