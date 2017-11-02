Депутат-коммунист попросил проверить закупки украинского гранита для программы «Моя улица»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить действия столичных властей, закупивших у Украины гранит в рамках программы «Моя улица». Об этом сообщает телеканал «Дождь», в распоряжении которого оказался депутатский запрос.

По мнению Рашника, закупку украинского гранита можно рассматривать как финансирование военной агрессии Киева. «Я, конечно, понимаю, бизнес-бизнесом, но не до такой же степени», — отметил коммунист.

«На Украине траты на армию с 2013 года возросли более чем в четыре раза. Уйма средств тратится на антитеррористическую операцию, жертвами которой становятся и наши добровольцы, которые участвуют в конфликте на стороне непризнанных республик Донбасса. И они там погибают от пуль, производство или покупка которых, пусть и частично, но оплачена из московского бюджета», — указал Рашкин.

В своем депутатском запросе Рашкин ссылается на расследование «Медузы» от 19 октября. В материале говорится, что гранит, который кладут в рамках программы «Моя улица», поставляется с Украины. По данным издания, в 2017 году мэрия Москвы потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров более 17,5 млрд рублей.

Программа благоустройства «Моя улица» началась в Москве в 2015 году. За первые два года были отремонтированы более 100 улиц. Планировалось, что программа будет длиться до 2018 года. Однако в июле заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что программа «Моя улица» не закончится никогда.

В середине октября 2017 года власти Москвы продлили программу до 2020 года и увеличили расходы на нее. В этом году на благоустройство столичных улиц было выделено более 42 млрд руб. В В 2018–2020 годах на программу планируется выделить 94,5 млрд руб.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа благоустройства столицы «Моя улица» фактически закончена.