На 81-м году жизни умер писатель Владимир Маканин, передает Интерфакс.

«Владимир Семенович умер у себя дома, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Последние несколько лет болел. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома, на сельском кладбище», — рассказали в издательстве «Эксмо».

Владимир Маканин родился 13 марта 1937 года в Орске. Его первые произведения были опубликованы в 1965 году. Его дебютным романом стала «Прямая линия». Маканин известен по таким произведениям, как «Голоса», «Гражданин убегающий», «Ключарев и Алимушкин», «Антилидер», «Лаз», «Стол, покрытый сукном с графином посередине», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Кавказский пленный», «Асан».

Маканин — лауреат премий «Большая книга», «Русский Букер», «Пенне» (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии «Ясная Поляна».