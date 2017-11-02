Путин пообещал наградить уволенных губернаторов

Президент России Владимир Путин заявил, что губернаторы регионов, ушедшие в отставку, будут представлены к государственным наградам, передает Интерфакс.

«Хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах», — сказал Путин.

Он также пообещал, что их опыт будет использован в дальнейшей работе.

В четверг Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево провел встречу с десятью губернаторами, которые ушли в отставку этой осенью. На встрече не присутствовал бывший глава Псковской области Андрей Турчак.

Напомним, ранее прошла волна отставок глав регионов. Так, свои посты покинули губернаторы Самарской, Нижегородской, Псковской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской областей, а также ложили полномочия главы в Дагестане, Красноярском и Приморском краях, а также в Ненецком автономном округе.