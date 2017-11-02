В Нальчике на активиста без кистей рук завели дело о нападении

Полиция Нальчика завела дело о нападении на полицейского против активиста Аслана Иритова, у которого нет кистей рук. Об этом Дождю рассказала дочь активиста Лилия Иритова.

Полицейские утверждают, что после нападения сотруднику правоохранительных органов наложили четыре шва, объяснила дочь активиста.

Иритова также рассказала, что дело о нападении завели и на ее дядю — Беслана Иритова. Девушка поясняет, что дело возбудили после того, как в полицию подали другое заявление об избиении семьи Иритовых, и Иритовы отказались забирать его.

Дочь активиста рассказывает, что ОМОН ворвался в их дом. «Меня побили, моей матери поломали два пальца, брату отцовскому поломали ребро», — пояснила Иритова.

Аслан Иритов является руководителем инициативной группы жителей Вольного аула. Он планировал после проведения собрания совета старейшин в ауле обсудить проблемы с землей, которая отошла в ведение мэрии. Однако активиста задержали.

После чего жители Вольного аула устроили стихийный сход у здания администрации города, где потребовали отпустить Иритова. В правоохранительных органах расценили сход как несогласованный митинг.

Полиция задержала 12 человек, а суд Нальчика оштрафовал Иритова на 15 тысяч рублей.

Напомним, «Кавказ.Реалии» сообщали, что жители требуют землю под строительство домов с 2014 года. В том же году мэрия Нальчика предложила создать общественную организацию, в которую бы вошли нуждающиеся жители аула. Участки должны были раздать бесплатно. Однако в течение двух лет вопрос с участками так и не был решен.

Максим Прошкин