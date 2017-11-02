СК обвинил экс-замдиректора ФСИН в получении взяток на 110 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Баринов курировал строительство изолятора на 4 тысячи мест в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что Баринов получил несколько взяток на общую сумму в 110 млн рублей после того, как пообещал гендиректору двух строительных компаний подписание документов о выполненных работах.

Обвиняемый «изобличен и задержан», мера пресечения пока не избрана, уточняется в сообщении.

2 сентября был арестован Русхлан Хамхоков, гендиректор компании «Петроинвест», которая была подрядчиком строительства. Хамхокова заподозрили в даче взятки в размере 350 млн рублей замглавы петербургского управления ФСИН Сергею Мойсеенко.

Ранее было возбуждено уголовного дела по факту мошенничества при строительстве дороги к следственному изолятору «Кресты-2». По данным следствия, денежные средства на сумму не менее 12 млн 228 тысяч рублей были похищены.

Напомним, что СИЗО «Кресты-2» строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 года. Стоимость проекта – 12 миллиардов рублей.